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Президент Токаев отреагировал на жалобы казахстанцев о состоянии Алаколя

Президент Касым-Жомарт Токаев отреагировал на массовые жалобы казахстанцев о состоянии туристической зоны вокруг популярного озера Алаколь, сообщает Zakon.kz.

Источник: wikimedia

Об этом 10 июля 2025 года заявил советник президента — пресс-секретарь Руслан Желдибай.

Согласно его публикации, Касым-Жомарт Токаев после многочисленных обращений казахстанцев обратил внимание правительства на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих.

Отмечено отсутствие необходимой туристической инфраструктуры, должного сервиса и безопасности.

сказано в обращении

Теперь правительству поручено в кратчайшие сроки привести туристические направления по всей стране в надлежащее состояние, а также установить и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

Впрочем, нарекания у казахстанцев вызывает еще одно озеро. Так, у отдыхающих на Балхаше есть претензии к отсутствию сотрудников коммунальных служб, спасателей, общественных туалетов. Возмущаются туристы и высокими ценами на низкий сервис.