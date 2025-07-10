Президент Токаев отреагировал на жалобы казахстанцев о состоянии Алаколя

Впрочем, нарекания у казахстанцев вызывает еще одно озеро. Так, у отдыхающих на Балхаше есть претензии к отсутствию сотрудников коммунальных служб, спасателей, общественных туалетов. Возмущаются туристы и высокими ценами на низкий сервис.