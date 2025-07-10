Владимир Путин утвердил новых судей и зампредседателя суда в Ростовской области

В судах Ростовской области произошли кадровые перестановки. Указ президента России Владимира Путина о назначениях от 9 июля 2025 года опубликован на интернет-портале правовой информации.
Теперь в течение шести лет пост заместителя председателя Ростовского областного суда будет занимать Игорь Чеча.
Судьями стали:
— в Ростовском областном суде: Виталий Бородинов, Ольга Демина, Яна Лихобабина, Игорь Стуконога.
— в Новочеркасском гарнизонном суде: Евгений Плаксин, Александр Юдин.
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