Как россияне заботятся о своем здоровье: результаты опроса

С каждым годом все больше людей обращаются к поисковым системам и соцсетям, чтобы разобраться в своих симптомах. Это понятно: сеть доступна круглосуточно, дает ответы здесь и сейчас, когда человек испытывает тревогу или боль. Но именно в этот момент, как подчеркнула аллерголог-иммунолог, эксперт проекта Здоровье Mail Екатерина Потеряева, велик риск стереть черту между информацией и дезинформацией.