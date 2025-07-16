Как россияне заботятся о своем здоровье: результаты опроса

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
48% россиян регулярно уделяют внимание своему физическому и/или ментальному здоровью. 32% делают это время от времени, 13% — редко, а 7% совсем не уделяют внимание своему здоровью.
Для поддержания здоровья 61% респондентов стараются избегать вредных привычек, 55% следят за питанием, 45% регулярно занимаются физической активностью, 42% соблюдают режим сна, 41% проходят профилактические медицинские осмотры, 38% принимают витамины и БАДы, 7% практикуют медитацию и/или дыхательные техники, 3% посещают психолога или психотерапевта.
Физическая активность
31% опрошенных занимаются физической активностью несколько раз в неделю, 18% — ежедневно, 11% — несколько раз в месяц, 7% — реже одного раза в месяц, и 33% совсем не занимаются физической активностью.
Среди тех, кто тренируется, 77% делают это для поддержания общего здоровья, 61% — для профилактики возрастных изменений, 44% — для снижения или контроля веса, 34% — ради удовольствия, 30% — для самодисциплины и соблюдения режима, 10% — в рамках реабилитации после травмы или болезни, 7% — по причине профессиональной деятельности или учебы. 2% затруднились с ответом.
49% россиян, которые занимаются спортом, стараются соблюдать режим в течение всего года. 38% становятся активнее весной и летом, 7% — осенью и зимой. 7% затруднились ответить.
Умственная активность
Для поддержания умственной активности 63% опрошенных читают книги и статьи, 49% смотрят и слушают научно-популярные материалы, 42% решают логические задачи, кроссворды, головоломки, 30% осваивают новые навыки или повышают профессиональную квалификацию, 25% играют в развивающие игры, 12% изучают иностранные языки, 8% посещают познавательные лекции, конференции и мероприятия.
Свой ответ дали 2%, где в качестве занятий для поддержания умственной активности респонденты упоминали: «занятие рукоделием», «игра в шахматы», «игра на музыкальных инструментах», «написание книг или стихов», «работа, требующая умственной нагрузки». Не делают ничего особенного для поддержания умственной активности — 12%.
Ментальное здоровье
Для поддержания ментального здоровья 42% регулярно отдыхают и стараются избегать перегрузок, 39% общаются с близкими, 36% занимаются хобби, 29% следят за режимом дня, 18% ограничивают потребление контента, 14% изучают материалы по теме ментального здоровья, 8% занимаются дыхательными практиками и медитациями, 3% посещают психолога или психотерапевта.
1% указали собственный вариант ответа, где чаще всего упоминали «обращение к религии». 25% респондентов не предпринимают особых действий для поддержки ментального здоровья.
Помощь специалистов в вопросах здоровья
Большинство россиян (57%) не прибегают к помощи специалистов и заботятся о здоровье самостоятельно. 26% консультируются с врачами, 23% периодически обращаются за консультацией к специалистам. 3% работают с тренером и/или нутрициологом, столько же посещают психолога или психотерапевта.
Источники информации о здоровье
70% опрошенных черпают информацию о здоровье и образе жизни из Интернета.
Остальные источники информации распределились следующим образом:
- врачи и специалисты — 37%;
- книги и научные источники — 31%;
- тематические сайты и форумы — 25%;
- родственники/знакомые/друзья — 25%;
- телевизионные программы — 17%;
- социальные сети — 15%;
- не интересуются информацией по этой теме — 9%.
Также 43% респондентов указали, что с разной периодичностью смотрят контент от блогеров и экспертов по теме физического и ментального здоровья в социальных сетях.
Комментарий эксперта
С каждым годом все больше людей обращаются к поисковым системам и соцсетям, чтобы разобраться в своих симптомах. Это понятно: сеть доступна круглосуточно, дает ответы здесь и сейчас, когда человек испытывает тревогу или боль. Но именно в этот момент, как подчеркнула аллерголог-иммунолог, эксперт проекта Здоровье Mail Екатерина Потеряева, велик риск стереть черту между информацией и дезинформацией.
Интернет стал частью нашей повседневной жизни — он дает мгновенные ответы, советы, истории других людей. Поэтому неудивительно, что за информацией о здоровье люди идут в сеть. Но именно здесь начинается тонкая грань между пользой и риском.
Большинство пользователей ищут информацию не из любопытства, а от тревоги, боли или недостатка информации: им нужно понять, что происходит с их организмом, и успокоить страх перед неизвестностью. Но вместо научных данных и проверенных рекомендаций они нередко попадают на личные мнения, мифы или даже опасные советы.
Настоящая медицина, напомнила Потеряева, строится на научных исследованиях, клинических рекомендациях и доказательной базе, а не на чужом авторитете. Поэтому при малейших сомнениях лучше всего обратиться к специалисту.
«Мы, врачи, рады, когда пациенты приходят с вопросами, найденными в интернете. Это высшая степень доверия», — добавила врач.
В условиях информационного потока, где правда и вымысел соседствуют в одном новостном пуле, роль квалифицированного врача становится важнее, чем когда-либо. Лечащий врач — не препятствие на пути к знаниям, а проводник в мире, полном противоречий и мифов.
Препятствия к заботе о здоровье
Наиболее частыми препятствиями, которые мешают заботиться о здоровье, являются лень и усталость (у 45% респондентов), финансовые трудности (у 40% респондентов) и недостаток времени (у 40% респондентов).
Остальные причины распределились следующим образом:
- отсутствие подходящей инфраструктуры — у 24%;
- недостаток мотивации — у 24%;
- проблемы со здоровьем — у 22%;
- недостаток информации — у 9%;
- неудачный опыт в прошлом — у 8%;
- не видят смысла заботиться о здоровье — 7%.
Вредные привычки
Что касается вредных привычек: малоподвижный образ жизни отмечают у себя 49% опрошенных, недостаток сна — 42%, переедание — 29%, частое употребление сладкого или фастфуда — 28%, курение — 24%, продолжительное пребывание в социальных сетях — 19%, частое употребление алкоголя — 17%, компьютерные и мобильные игры — 13%. 12% опрошенных заявили, что не имеют вредных привычек.
Удовлетворение здоровьем
Полностью довольны общим состоянием своего здоровья — физического и ментального всего 5% россиян. 44% — скорее довольны, 32% — скорее недовольны, 14% — совсем недовольны и 5% затруднились ответить.
В некоторых вопросах сумма процентов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.