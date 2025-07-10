Самолет из Сургута в Ереван сел в Уфе из-за молодой бортпроводницы, у которой резко упало давление

Вчера вечером, 9 июля, самолет, выполнявший рейс по маршруту Сургут-Ереван, совершил незапланированную посадку в аэропорту Уфы. Об этом рассказал Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Решение об изменении маршрута было принято командиром воздушного судна в 21:48 из-за ухудшения состояния здоровья 25-летней бортпроводницы — у нее резко упало давление.
Самолет пересек государственную границу России в 22:02 на высоте 10 700 метров. Хотя сигнал «Срочности» не объявлялся, экипаж запросил медицинскую помощь по прибытии в Уфу.
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