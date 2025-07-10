Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет из Сургута в Ереван сел в Уфе из-за молодой бортпроводницы, у которой резко упало давление

Авиарейс Сургут-Ереван сел в Уфе из-за почувствовавшей себя плохо бортпроводницы.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 9 июля, самолет, выполнявший рейс по маршруту Сургут-Ереван, совершил незапланированную посадку в аэропорту Уфы. Об этом рассказал Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Решение об изменении маршрута было принято командиром воздушного судна в 21:48 из-за ухудшения состояния здоровья 25-летней бортпроводницы — у нее резко упало давление.

Самолет пересек государственную границу России в 22:02 на высоте 10 700 метров. Хотя сигнал «Срочности» не объявлялся, экипаж запросил медицинскую помощь по прибытии в Уфу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.