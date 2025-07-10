В Екатеринбурге семь трамваев на 10 дней изменят свои маршруты

На данный момент известно расписание на этот месяц.
С 00.00 12 июля по 00.00 22 июля движение транспорта № 1, 3, 10, 12, 15, 17, 21 будет закрыто:
- по улицам 8 Марта и Радищева, от остановки «Цирк» до остановки «улица Московская»;
- по улице Московской, от конечной станции «Дворец спорта» до остановки «улица Московская»;
- по улице Московской, от остановки «улица Московская» до остановки «Площадь Коммунаров» во всех направлениях.
Вместо этого трамваи будут курсировать по следующему маршруту:
- № 1 от станции Академика Парина — Вильгельма де Геннина — Серафимы Дерябиной — Волгоградская — Белореченская — Московская — Ленина — Луначарского — Куйбышева — 8 Марта — Титова — Вторчермет;
- № 3 от станции ЦПКиО — Луначарского — Челюскинцев — Верх-Исетский бульвар — ВИЗ — Викулова — Белореченская — Московская — Ленина — Луначарского — ЦПКиО;
- № 10 от станции ЦПКиО — Луначарского — Ленина — Верх-Исетский бульвар — Халтурина — Техническая — 7 Ключей;
- № 12 от станции Волгоградская — Белореченская — Московская — Челюскинцев — Уральская — Гагарина — 40 лет ВЛКСМ;
- № 15 от станции 40 лет ВЛКСМ — Гагарина — Ленина — Луначарского — Куйбышева — 8 Марта — Вторчермет;
- № 17 от станции Керамическая — Титова — 8 Марта — Куйбышева — Луначарского — Ленина — Верх-Исетский бульвар — Халтурина — Кушвинская;
- № 21 от станции ЦПКиО — Луначарского — Ленина — Московская — Белореченская — Викулова — Верх-Исетский бульвар — Челюскинцев — Луначарского — ЦПКиО.
Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. С этим поможет информационная карта, которая отображает все актуальные данные о дорожных работах и перекрытиях.