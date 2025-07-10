В Екатеринбурге семь трамваев на 10 дней изменят свои маршруты

В Екатеринбурге из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Радищева и Московской семь трамваев на 10 дней изменят свои маршруты. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Движение трамваев будет ограничено поэтапно как в июле, так и в августе.