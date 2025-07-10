В Самаре духовой оркестр выступит на Софийской набережной 13 июля

В предстоящее воскресенье на Софийской набережной состоится праздничный концерт (0+) под открытым небом. Самарский концертный духовой оркестр представит специальную программу, посвящённую Дню семьи, любви и верности.
Мероприятие пройдёт в амфитеатре IV очереди набережной. Начало запланировано на 20:00. В исполнении оркестра прозвучат как классические произведения, так и современные джазовые композиции. Особый колорит концерту придаст участие приглашённых солистов — признанных мастеров, отмеченных наградами престижных музыкальных конкурсов.
Организаторы подготовили насыщенную программу, которая придётся по вкусу ценителям разных музыкальных направлений. Концертная площадка с естественной акустикой и живописным видом на Волгу создаст особую атмосферу летнего музыкального вечера.
Посетителям рекомендуется учитывать погодные условия и при необходимости взять с собой лёгкие пледы или накидки. Вход на мероприятие свободный для всех желающих.
Ранее мы писали о том, что в Самаре пройдет концерт классической музыки и городская фотопрогулка.
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