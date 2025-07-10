В Музее Рязанова появятся интерактивные киоски и современные системы хранения

Музей Эльдара Рязанова в Самаре стал участником федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Музей получил новое оборудование для проведения выставок и культурных мероприятий: системы звукового сопровождения, телевизор, а также два интерактивных киоска.
Интерактивные панели скоро установят во входных зонах Музея Рязанова и Музея-галереи «Заварка». Кроме того, в учреждении появится новая система хранения музейных фондов.
Обновление проходит в рамках нацпроекта «Культура», по которому за последние 6 лет в регионе модернизировано 69 учреждений культуры. До 2029 года в Самарской области планируется создать 150 новых культурных пространств и отремонтировать не менее 50 объектов.
Также в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» до 2030 года на восстановление лесных массивов будет направлено почти 679 млн рублей.
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