В «Москвариуме» поселились три новые капибары

Однако капибары являются социальными животными, которые должны жить в группах, поэтому для обеспечения их благополучия и поддержания программы биоразнообразия было принято решение отправить их в Калининградский и Пермский зоопарки, где для них будут обеспечены наилучшие условия. «Решение расстаться с Санчо и Лючией далось нам очень нелегко, но благополучие животных для нас всегда на первом месте. В зоопарках в Калининграде и Перми работают высокопрофессиональные специалисты, и мы уверены, что животным будет там максимально комфортно, и они смогут быстро адаптироваться на новом месте», — отметила Мейнцер.