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Радио «Судного дня» передало новые таинственные сообщения

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная также как станция «Судного дня», передала в эфир новые сигналы, говорится в Telegram-канале «УВБ-76 логи», отслеживающем ее активность.

Источник: AP 2024

«Сообщение на Скрипучем Колесе за сегодня в 10:59 по мск: Альфа45 БЫТОСТИХ 6759», — говорится в посте.

Согласно второй публикации, 10 июля, в 11:07 по московскому времени, в эфире прозвучало сообщение «НЖТИ 62679 ТАКСА 0216 5516».

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «жужжалкой». Ее также называют станцией «Судного дня», так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы «Мертвая рука».

Последний раз станция передавала сигналы 9 июля. Тогда в эфире прозвучало слово «зубрильный».