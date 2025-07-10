Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В вотчине Деда Мороза родились два северных олененка

В вотчине Деда Мороза в Великом Устюге родились два северных олененка.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Два северных олененка появились на свет в вотчине Деда Мороза, сообщается в Telegram-канале филиала Московского зоопарка в Великом Устюге.

«Пополнение в семье северных оленей в зоосаде в вотчине Деда Мороза. В конце мая на свет появились два северных олененка. Это долгожданное пополнение в семействе северных оленей стало важным событием для нашего зоосада», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с каждым днем оленята проявляют все больше любопытства и активности. Сейчас они уже подросли и начали пробовать «взрослую еду», также в их рацион входит материнское молоко. Малыши находятся в общей группе северных оленей на территории основной экспозиции зоосада.