В вотчине Деда Мороза родились два северных олененка

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Два северных олененка появились на свет в вотчине Деда Мороза, сообщается в Telegram-канале филиала Московского зоопарка в Великом Устюге.
«Пополнение в семье северных оленей в зоосаде в вотчине Деда Мороза. В конце мая на свет появились два северных олененка. Это долгожданное пополнение в семействе северных оленей стало важным событием для нашего зоосада», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с каждым днем оленята проявляют все больше любопытства и активности. Сейчас они уже подросли и начали пробовать «взрослую еду», также в их рацион входит материнское молоко. Малыши находятся в общей группе северных оленей на территории основной экспозиции зоосада.