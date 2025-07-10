Рассказываем, почему вводят запрет на продажу алкоголя в Иркутске 12 июля 2025

Нарушителей ждут серьезные штрафы: должностные лица заплатят от 20 до 40 тысяч рублей, а организации — от 100 до 300 тысяч рублей. Контролирующие органы предупредили, что будут строго следить за соблюдением запрета во время проведения массового мероприятия. Вот почему вводят запрет на продажу алкоголя в Иркутске 12 июля 2025.