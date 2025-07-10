Рассказываем, почему вводят запрет на продажу алкоголя в Иркутске 12 июля 2025

Запрет на продажу алкоголя в Иркутске 12 июля 2025 вводится из-за проведения этапа международного ралли «Шелковый путь» (программа — здесь). Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, ограничение будет действовать с 17:00 до 22:00 на площади имени графа Сперанского и в 100-метровой зоне вокруг места проведения соревнований.
Запрет на продажу алкоголя в Иркутске 12 июля 2025.
Основанием для ограничения стали постановление правительства и распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре. При этом кафе и рестораны, имеющие лицензию на общественное питание, смогут продолжать продажу спиртного в обычном режиме.
Нарушителей ждут серьезные штрафы: должностные лица заплатят от 20 до 40 тысяч рублей, а организации — от 100 до 300 тысяч рублей. Контролирующие органы предупредили, что будут строго следить за соблюдением запрета во время проведения массового мероприятия. Вот почему вводят запрет на продажу алкоголя в Иркутске 12 июля 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что тариф на вывоз мусора вырос в Приангарье с 1 июля.