«Грозы, шквалистый ветер и до +34». Непогода повторится в Беларуси 10 и 11 июля — что говорят синоптики

В МЧС ранее сказали, что в Могилеве упавшее в ураган дерево убило женщину, еще четыре человека попали в больницу при падении деревьев в областном центре. А энергетики продолжают устранять последствия непогоды и нового урагана 10 июля в Беларуси: «Более 60 населенных пунктов обесточены после непогоды на Витебщине и Могилевщине».