«Грозы, шквалистый ветер и до +34». Непогода повторится в Беларуси 10 и 11 июля — что говорят синоптики

В Беларуси 10 июля прольются грозы практически по всей стране, местами — сильные ливни, сообщили в Белгидромете.
Так, в четверг, 10 июля, будет облачно и дождливо почти по всей республике. Ветер будет порывистым переменных направлений, а при грозах возможен шквал. Днем по северо-западу страны будет максимум +16 градусов, зато на востоке страны будет +34 жары.
Грозы на этот день передают во всех областных центрах, кроме Витебска. В Минске будет облачно с прояснениями, так же есть вероятность грозы. Днем в белорусской столице максимум +23 — +25 градусов.
При этом Европейский экспериментальный проект по прогнозированию штормов Estofex прогнозирует по всей территории Беларуси второй уровень опасности, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е». Европейские синоптики считают, что 10 июля в Беларуси может выпасть крупный град, пролиться сильный дождь, а порывы ветра будут разрушительными. Даже не исключают «возникновение сильных торнадо».
По информации сайта Windy с интерактивной картой мира, где профессионально прогнозируется погода, центр дождливого циклона сейчас располагается примерно над Львовом. Непогоду в Беларусь принес его холодный фронт, который сейчас проходит через территорию республики.
Примерно над западной половиной страны теплый и холодный фронт циклона смыкаются в точке окклюзии. Поэтому наибольшая грозовая активность ожидается именно в этих регионах Беларуси во второй половине дня 10 июля, а таже в ночь с 10 на 11 июля.
— При грозах ливни, шквалы, град. Не исключено также образование небольших смерчей, — пишет телеграм-канал «Надвор`е».
Точные данные публикует Белгидромет на своем сайте, в том числе доплеровский метеорологический радиолокатор сети.
Днем ранее мощный ураган разворотил деревню в Витебской области 9 июля: «Снесло не только крыши, но и стены домов и деревья, полностью перекрыта трасса».
Здесь мы сказали о последствиях урагана и грозы 10 июля в Могилевской области: погибла женщина, ребенок и трое взрослых в больнице, деревья вывернуло с корнями, а лес пострадал на территории, равной 420 футбольным полям.
Еще климатолог назвала три области Беларуси, где чаще всего образуются смерчи.
В МЧС ранее сказали, что в Могилеве упавшее в ураган дерево убило женщину, еще четыре человека попали в больницу при падении деревьев в областном центре. А энергетики продолжают устранять последствия непогоды и нового урагана 10 июля в Беларуси: «Более 60 населенных пунктов обесточены после непогоды на Витебщине и Могилевщине».