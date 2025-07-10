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С уфимской компании взыскали «отмытые» деньги на сумму 14,8 млн рублей

Прокуратура: в Уфе компания «отмыла» 15 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе взыскали огромную сумму, незаконно перечисленную через подконтрольную фирму. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В ходе проверки было установлено, что ООО «РСМ» перевело на счет физического лица 14,8 миллиона рублей без какого-либо правового основания. Оказалось, что указанный в Едином реестре юридических лиц директор компании фактически не осуществлял руководство и не вел финансово-хозяйственную деятельность. Надзорное ведомство расценило эту операцию как схему по выводу денег и обратилась в суд с требованием признать сделку ничтожной.

Ленинский районный суд Уфы признал доводы обоснованными и постановил взыскать всю сумму в доход государства. Прокуратура продолжает контролировать исполнение судебного решения.

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