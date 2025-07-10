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Глава совдира «Крыльев» Яковлев высказался о решении суда по долгу «РТ-Капиталу»

Представитель «зелено-бело-синих» подчеркнул: самарцы предлагали мирное решение, которое было бы комфортно компании и клубу. Но их не услышали.

Представитель «зелено-бело-синих» подчеркнул: самарцы предлагали мирное решение, которое было бы комфортно компании и клубу. Но их не услышали.

Напомним, 10 июля «Крылья Советов» обязали выплатить дочернему предприятию «Ростеха» в лице «РТ-Капитал» 923 млн рублей.

«Никакие судебные тяжбы не повлияют на жизнь команды. Будем подавать апелляцию и через суд добиваться пересмотра решения. Клуб предлагал варианты урегулирования вопроса мирным путем, комфортного для обеих сторон, но нас не услышали», — объяснил председатель совета директоров «КС» Дмитрий Яковлев.

Добавил, что не понимает, по какой причине организация решила получить деньги с «Крыльев» именно сейчас:

«Непонятно, почему спустя 14 лет второй стороне потребовалось взыскать с нашего клуба единовременно всю сумму. Видимо, тяжелые времена для компании».

Недавно Дмитрий Яковлев рассказал о готовности «зелено-бело-синих» к предстоящему сезону.

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