Глава совдира «Крыльев» Яковлев высказался о решении суда по долгу «РТ-Капиталу»

Представитель «зелено-бело-синих» подчеркнул: самарцы предлагали мирное решение, которое было бы комфортно компании и клубу. Но их не услышали.
Напомним, 10 июля «Крылья Советов» обязали выплатить дочернему предприятию «Ростеха» в лице «РТ-Капитал» 923 млн рублей.
«Никакие судебные тяжбы не повлияют на жизнь команды. Будем подавать апелляцию и через суд добиваться пересмотра решения. Клуб предлагал варианты урегулирования вопроса мирным путем, комфортного для обеих сторон, но нас не услышали», — объяснил председатель совета директоров «КС» Дмитрий Яковлев.
Добавил, что не понимает, по какой причине организация решила получить деньги с «Крыльев» именно сейчас:
«Непонятно, почему спустя 14 лет второй стороне потребовалось взыскать с нашего клуба единовременно всю сумму. Видимо, тяжелые времена для компании».
Недавно Дмитрий Яковлев рассказал о готовности «зелено-бело-синих» к предстоящему сезону.
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