Три новых капибары поселились в «Москвариуме»

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Три новых капибары поселились в столичном океанариуме на ВДНХ, это две самочки и самец, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра океанографии и морской биологии «Москвариум».
«В Центре океанографии и морской биологии “Москвариум” появились три новых капибары — две самочки и самец. Новые жители поселились в просторном биотопном вольере с двумя бассейнами», — рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что на текущий момент новые обитатели «Москвариума» полностью адаптировались в своем новом доме, активно взаимодействуют с тренерами, охотно идут на контакт и уже выбрали свои любимые лакомства: кусочки огурца и моркови. В вольере для них обеспечена разнообразная среда с укрытиями и элементами обогащения: природным декорированием, дождевальной установкой.
В «Москвариуме» отметили, что любимцы публики — капибары Санчо и Лючия — за время проживания в центре так и не сумели наладить устойчивый дружественный контакт — характеры обитателей уникальны, и не исключены случаи несовместимости темпераментов.
«Несмотря на сложившийся образ самых милых животных, капибары — крупные грызуны, которым свойственна конкуренция за территорию и проявление соперничества, поэтому дружелюбное поведение к сородичам отнюдь не является гарантированным и в естественных условиях. Напротив, самцы могут проявлять признаки агрессии для установления иерархии в стае», — отметила заместитель генерального директора и руководитель биологической службы «Москвариума» Ирина Мейнцер, чьи слова приводят в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что для обеспечения благополучия капибар и поддержания программы биоразнообразия было принято решение отправить их в Калининградский и Пермский зоопарки, где для них будут обеспечены наилучшие условия для жизни. Так, Санчо уедет в Калининград, где познакомится с сородичами Полечкой и Пухом, а Лючия отправится в Пермь, где ее уже с нетерпением ожидают местные обитатели.
«Решение расстаться с Санчо и Лючией далось нам очень нелегко, но благополучие животных для нас всегда на первом месте. В зоопарках в Калининграде и Перми работают высокопрофессиональные специалисты, и мы уверены, что животным будет там максимально комфортно, и они смогут быстро адаптироваться на новом месте», — цитируют в пресс-службе Мейнцер.