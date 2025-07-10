Три новых капибары поселились в «Москвариуме»

В пресс-службе уточнили, что для обеспечения благополучия капибар и поддержания программы биоразнообразия было принято решение отправить их в Калининградский и Пермский зоопарки, где для них будут обеспечены наилучшие условия для жизни. Так, Санчо уедет в Калининград, где познакомится с сородичами Полечкой и Пухом, а Лючия отправится в Пермь, где ее уже с нетерпением ожидают местные обитатели.