Прикамцев будут судить за попытку сбыть крупную партию наркотиков

Как полагает следствие, весной, желая подзаработать, фигуранты вступили в состав преступной группы. Получив от неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, наркотик для дальнейшей продажи наркопотребителям, мужчины сделали тайник на участке автодороги «Б. Камы — Заюрчим», куда поместили наркотическое средство.