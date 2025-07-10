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Прикамцев будут судить за попытку сбыть крупную партию наркотиков

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников преступной группы.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников преступной группы. Их обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, организованной группой, в крупном и особо крупном размерах.

Как полагает следствие, весной, желая подзаработать, фигуранты вступили в состав преступной группы. Получив от неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, наркотик для дальнейшей продажи наркопотребителям, мужчины сделали тайник на участке автодороги «Б. Камы — Заюрчим», куда поместили наркотическое средство.

Довести преступный замысел до конца злоумышленникам не удалось, потому что о преступлении стало известно правоохранителям. Полицейские задержали соучастников и изъяли из незаконного оборота более 3,7 кг наркотических средств.

Уголовное дело будет рассматривать Пермский районный суд.