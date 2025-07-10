Раздача питьевой воды организована в столичном транспорте из-за жары

«В городе установилась жаркая погода, поэтому в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина мы особенно заботимся о комфорте пассажиров. Организовали раздачу бесплатной питьевой воды на транспортных объектах и подготовили аудиоинформирование о способах защиты от жары», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.