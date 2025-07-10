Раздача питьевой воды организована в столичном транспорте из-за жары

«В городе установилась жаркая погода, поэтому в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина мы особенно заботимся о комфорте пассажиров. Организовали раздачу бесплатной питьевой воды на транспортных объектах и подготовили аудиоинформирование о способах защиты от жары», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Так, с 12:00 инспекторы ЦОМП будут раздавать бутылки с водой на станциях метро: «Измайловская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Фили», «Кутузовская», «Студенческая», «Кунцевская» и «Пионерская», «Выхино».
Кроме того, пассажирам предлагают бутилированную воду и на автовокзалах: «Центральный», «Саларьево», «Красногвардейский», «Северные ворота» и «Южные ворота».
С 14:00 до 17:00 сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании будут раздавать воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, на станциях МЦД «Площадь трех вокзалов», «Тушинская», «Выхино», «Одинцово», а также на железнодорожной станции «Мытищи».
Сотрудники Московско-Тверской пригородной пассажирской компании с 14:00 будут предлагать пассажирам воду в пригородной зоне Ленинградского вокзала, а также на станции МЦД-3 «Зеленоград-Крюково».
Кроме того, бутылки с водой могут взять пассажиры «Аэроэкспресса» в экспресс-автобусах.
Бутилированную воду раздают на всех причалах регулярного речного электротранспорта, а также на двух прогулочных маршрутах: «Киевский» и «Китай-город».
«Мы следим за температурой воздуха и при необходимости будем обновлять список станций, на которых раздаем воду», — добавили в пресс-службе.