Народный артист России Юрий Антонов высказался о погоде в Беларуси, приехав на «Славянский базар в Витебске». Об этом сообщает телеканал СТВ.
«Нам сказали, что будет такая же погода, как в Москве, тепло, а я смотрю тут дождик», — высказался маэстро в окружении прессы на перроне витебского вокзала, прибыв на так называемом звёздном поезде из российской столицы в фестивальную столицу Беларуси.
Напомним, мы писали, что Юрий Антонов, Стас Михайлов и Сергей Лазарев откроют «Славянский базар в Витебске» 10 июля. «Очень жду поездки на “Славянский базар”, — сообщила телеведущая и певица Ольга Бузова, которая станет соведущей открытия форума искусств. А вот Елена Ваенга обратилась к белорусам, находясь под капельницей, и объяснила, почему отменила концерт на “Славянском базаре в Витебске” и выступление на открытии фестиваля.
Ну, а здесь все детали фестиваля «Славянский базар в Витебске», который идет по 14 июля 2025: программа, афиша, звезды, жилье, погода, безвиз.
К слову, об упомянутой Антоновым погоде. Белгидромет предупредил о сильном ливне и грозах в Беларуси на 10 июля. А 9 июля мощный ураган разворотил деревню в Витебской области 9 июля: «Снесло не только крыши, но и стены домов и деревья, полностью перекрыта трасса».
Здесь мы сказали о последствиях урагана и грозы 10 июля в Могилевской области: погибла женщина, ребенок и трое взрослых в больнице, деревья вывернуло с корнями, а лес пострадал на территории, равной 420 футбольным полям.
Еще климатолог назвала три области Беларуси, где чаще всего образуются смерчи.