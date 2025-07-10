Юрий Антонов высказался о погоде в Беларуси, приехав на «Славянский базар в Витебске»

Напомним, мы писали, что Юрий Антонов, Стас Михайлов и Сергей Лазарев откроют «Славянский базар в Витебске» 10 июля. «Очень жду поездки на “Славянский базар”, — сообщила телеведущая и певица Ольга Бузова, которая станет соведущей открытия форума искусств. А вот Елена Ваенга обратилась к белорусам, находясь под капельницей, и объяснила, почему отменила концерт на “Славянском базаре в Витебске” и выступление на открытии фестиваля.