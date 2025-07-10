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В калининградских университетах появились еще 500 бюджетных мест

В Калининградской области в высших учебных заведениях — КГТУ и БФУ имени Канта — появилось еще 500 бюджетных мест.

Министр образования Калининградской области Светлана Трусенева рассказала, что в сравнении с прошлым годом на разных направлениях появились дополнительные места для бюджетников, сообщает «Новый Калининград».

Она также отметила, что одна из наибольших проблем БФУ — высокие проходные баллы.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Калининградской области за последние 10 лет сократилось количество студентов. Показатель упал на 18%. В 2020/21 учебном году в калининградских вузах обучалось наименьшее количество студентов за десятилетие.