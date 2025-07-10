Оленья Луна взойдет над Башкирией уже сегодня

Сегодня ночью, 10 июля, жители Башкирии смогут наблюдать уникальное астрономическое явление — так называемую «Оленью Луну». Полнолуние наступит в 23:39 по местному времени, и при благоприятных погодных условиях спутник Земли может приобрести необычные теплые оттенки — от нежно-розового до насыщенного оранжевого или даже красного.
Название явления происходит из традиций коренных народов Северной Америки. Как поясняют астрономы, индейские племена связывали это июльское полнолуние с периодом активного роста новых рогов у оленей-самцов, что символизировало обновление и жизненную силу.
Специалисты рекомендуют наблюдать явление за пределами города — в парковых зонах, на возвышенностях или окраинах, где отсутствует сильная городская засветка. Особый визуальный эффект будет создавать низкое положение Луны над горизонтом, благодаря чему она покажется наблюдателям значительно крупнее и ярче обычного.
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