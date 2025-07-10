Оленья Луна взойдет над Башкирией уже сегодня

Сегодня ночью, 10 июля, жители Башкирии смогут наблюдать уникальное астрономическое явление — так называемую «Оленью Луну». Полнолуние наступит в 23:39 по местному времени, и при благоприятных погодных условиях спутник Земли может приобрести необычные теплые оттенки — от нежно-розового до насыщенного оранжевого или даже красного.