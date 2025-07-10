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В Самарской области за первое полугодие 2025 забраковали почти полтонны молочки

За первые шесть месяцев 2025 года в Самарской области изъяли из продажи около 500 килограммов низкокачественной молочной продукции.

За первые шесть месяцев 2025 года в Самарской области изъяли из продажи около 500 килограммов низкокачественной молочной продукции. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что под запрет попали 29 партий молочных продуктов, не соответствующих требованиям безопасности.

В течение полугода специалисты ведомства проанализировали 1356 образцов молочной продукции, произведённой как местными, так и иногородними предприятиями. В результате проверок 54 пробы не соответствовали техническим регламентам Таможенного союза, из них в 41 случае были выявлены микробиологические нарушения, что указывает на потенциальную угрозу здоровью потребителей.

Производители и поставщики, чья продукция оказалась некачественной, обязаны выплатить штрафы на сумму в 820 тысяч рублей. В Роспотребнадзоре подчёркивают, что контроль за молочной продукцией в регионе будет продолжен с целью предотвращения попадания опасных товаров на прилавки магазинов.

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