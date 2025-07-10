Авиарейс до Костромы отменили в нижегородском аэропорту

Очередной авиарейс отменили в аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгороде. На этот раз не вылетел самолет в Кострому. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло аэропорта.
Планировалось, что самолет AH-26 «Костромского авиапредприятия» вылетит из Нижнего Новгорода в 11:35 и приземлится в Костроме в 12:50. В результате рейс отменили без объяснения причины.
Напомним, что ограничения на прием и вылет судов в нижегородском аэропорту вводились несколько раз с 4 по 7 июля. Сперва их ввели поздно вечером 4 июля. Затем аэропорт закрыли снова 6 июля из-за угрозы атаки БПЛА. После этого строгих ограничений на полеты не вводили, но 8 июля на два часа задержали рейс, а Анталью.
Ранее на сайте pravda-nn.ru нижегородцы рассказали, как пережили коллапс в аэропортах.