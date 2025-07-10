Более 3,6 тысячи студентов КрасГМУ начали практику в медицинских учреждениях края

Студенты педиатрического факультета Вадим Виншу и Софья Новикова, проходящие практику в Ирбейской районной больнице после третьего курса, отметили свою ответственность и интерес к работе. Они рассказали о том, что уже самостоятельно ставили пациентам уколы и капельницы, присутствовали при операции и транспортировали пациентов на МРТ.