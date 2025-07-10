Более 3,6 тысячи студентов КрасГМУ начали практику в медицинских учреждениях края

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.
Министерство здравоохранения Красноярского края сообщило о том, что более 3,6 тысячи студентов КрасГМУ вышли на практику в поликлиники и больницы региона. Студенты работают под руководством опытных врачей и медсестер.
Первокурсники осваивают навыки помощников младшего медицинского персонала, тогда как студенты, завершившие второй курс, помогают палатным медсестрам. Третьекурсники уже оказывают помощь процедурным медсестрам, а четверокурсники начинают работать непосредственно с врачами. Пятикурсники становятся помощниками врачей в поликлиниках и на станциях скорой помощи.
В процессе производственной практики студенты учатся ухаживать за пациентами, проводить медицинские процедуры и базовые манипуляции. Они знакомятся с особенностями работы в различных отделениях больниц, участвуют в операциях и консультациях. Также будущие медики изучают методы диагностики заболеваний, осваивают работу с диагностическим оборудованием и учатся анализировать полученные результаты.
Студенты педиатрического факультета Вадим Виншу и Софья Новикова, проходящие практику в Ирбейской районной больнице после третьего курса, отметили свою ответственность и интерес к работе. Они рассказали о том, что уже самостоятельно ставили пациентам уколы и капельницы, присутствовали при операции и транспортировали пациентов на МРТ.
Заведующий отделом производственной практики учебно-методического управления КрасГМУ Вера Чавырь подчеркнула, что студенты с первого курса активно погружаются в практическое здравоохранение. Она отметила, что по окончании университета они приходят в медицинские учреждения подготовленными и адаптированными специалистами. Это, по ее словам, является важным условием для реализации федерального проекта «Медицинские кадры» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».