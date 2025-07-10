«Обновление рекорда»: как долго продлится аномальная жара в Москве

— С понедельника, 14 июля, и на протяжении всей следующей рабочей недели температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах плюс 26−31 градуса, поэтому говорить о характерном похолодании пока не приходится. По текущим прогнозам можно сказать, что температура в ближайшее время не опустится ниже плюс 25 градусов в дневные часы, — заключил Леус.