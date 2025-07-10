Вице-премьер Петкевич высказалась о постоянной нехватке кадров в медицине из-за старения белорусов

Вице-премьер Наталья Петкевич во время посещения Витебского государственного медицинского университета высказалась о нехватке кадров из-за старения белорусов, передает БелТА.
Петкевич обратила внимание, что в медицинской сфере целевая подготовка особенно востребована по двум причинам. Она уточнила, что речь идет про практикоориентированность, а также про постоянную потребность в кадрах.
— Во-первых, это один из тех видов специальностей, где практикоориентированность нужна более чем, — отметила вице-премьер.
По словам Натальи Петкевич, люди, которые приходят, четко должны понимать, что готовы к этому и могут реализоваться в качестве специалистов, которые на практике применяют полученные знания.
— Во-вторых, в этой сфере практически всегда существуют вопросы нехватки кадров из-за старения населения, углубления каких-то видов заболеваний и так далее, — подчеркнула вице-премьер.
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