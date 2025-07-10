В Ростовской области за неделю изменились цены на бензин

В Ростовской области в течение недели с 24 по 30 июня изменились цены на бензин. Об этом сообщает Росстат.
Средняя стоимость горючего по состоянию на 30 июня составила 61,35 рубля за 1 литр (для сравнения, 16 июня показатель находился на уровне в 61,18 рубля).
Расценки по отдельным маркам:
АИ-92: 57,12 рубля (неделей ранее было 56,95 рубля);
АИ-95: 63,52 рубля (было 63,35 рубля);
АИ-98 и выше: 82,24 рубля (было 82,10 рубля);
Дизельное топливо: 66,74 рубля (было 66,72 рубля).
Добавим, общая цена за бензин по ЮФО 30 июня составляла 61,81 рубля, за дизель — 68,38 рубля. Стоимость по России — 60,25 и 71,49 рубля соответственно.
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