С самолетом из Сургута в уфимском аэропорту произошел инцидент

Вчера вечером, 9 июля, при заруливании на стоянку в международном аэропорту Уфы экипаж самолета, прилетевший из Астрахани, сообщил о ложном срабатывании системы предупреждения о близости земли (GPWS TERRAIN). Об этом рассказал Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Сообщается, что сигналы «Бедствия» и «Срочности» не объявлялись. Посадка и заруливание прошли в штатном режиме при хороших метеоусловиях.
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