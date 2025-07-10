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С самолетом из Сургута в уфимском аэропорту произошел инцидент

У авиарейса Сургута-Уфа сработала система предупреждения о близости земли.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 9 июля, при заруливании на стоянку в международном аэропорту Уфы экипаж самолета, прилетевший из Астрахани, сообщил о ложном срабатывании системы предупреждения о близости земли (GPWS TERRAIN). Об этом рассказал Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Сообщается, что сигналы «Бедствия» и «Срочности» не объявлялись. Посадка и заруливание прошли в штатном режиме при хороших метеоусловиях.

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