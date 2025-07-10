Крымский мост: очередь на выезд с полуострова выросла еще в два раза

Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
В 8 часов утра у транспортного перехода со стороны Керчи находились 30 машин, проезд со стороны Кубани оставался свободным. К десяти часам утра на выезде из Крыма скопилось уже 200 автомобилей, со стороны Краснодарского края по-прежнему заторов не было.
«В очереди со стороны Тамани находится 80 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 440 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — сказано в сообщении по состоянию на 12 часов дня.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон — все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Оптимальное время прохода по мосту — с часу ночи до 7.00 — в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы — с 17.00 до 23.00, дни — пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.