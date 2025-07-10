Стало известно, как с 1 сентября будут работать группы продленного дня в школах и спецшколах

Так, группы продленного дня, что следует из документа, будут открываться в учреждениях общего среднего образования для учеников 1−9-х классов. В спецшколах — для учащихся 1−9-х (10-х) классов.
Также группы продленного дня могут открываться в учреждениях общего среднего образования и спецшколах, если есть достаточное количество заявлений от законных представителей учащихся. Необходимо наличие нужной материально-технической базы, возможности организовать питание с учетом учебного процесса и режим питания в учреждении образования.
Продолжительность работы группы продленного дня определяется в соответствии с запросами законных представителей несовершеннолетних учащихся с учетом специфики учреждения образования. Время работы составляет не более шести часов в день.
Постановление вступает в силу с 1 сентября.