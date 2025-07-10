Стало известно, как с 1 сентября будут работать группы продленного дня в школах и спецшколах

С 1 сентября группы продленного дня в учреждениях образования общего среднего образования и спецшколах будут работать по измененным правилам. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на постановление Министерства образования «О группах продленного дня» от 19 июня 2025 года № 107, опубликованное на Национальном правовом интернет-портале.