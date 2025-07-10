Украинка возмущена ужасным сервисом в аэропорту Кишинева: «Такого никогда не было ни в Киеве, ни в Одессе, в Европе такого нет»

Украинка в шоке от молдавского сервиса.
Гражданка Украины решила полететь на отдых из Кишиневского аэропорта и была удивлена «европейским сервисом».
«Я в шоке от дороги в Молдову: везде менты, все машины тормозят, штрафы со всех сбивают как в последний раз. Сейчас пришла в бизнес-лаунж, очередь 20 человек. Такого никогда не было ни в Киеве, ни в Одессе. В Европе такого нет. Приходишь — заходишь через минуту. А у них мало места. Люди не помещаются просто», — возмущается туристка.
Женщина делает вывод:
«Вот такой сервис в Молдове».
И спрашивает, когда это все закончится и мы будем летать из Одессы?!
Источник: t.me/wtfmoldova.
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