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Украинка возмущена ужасным сервисом в аэропорту Кишинева: «Такого никогда не было ни в Киеве, ни в Одессе, в Европе такого нет»

Украинка в шоке от молдавского сервиса [видео]

Источник: Комсомольская правда

Украинка в шоке от молдавского сервиса.

Гражданка Украины решила полететь на отдых из Кишиневского аэропорта и была удивлена «европейским сервисом».

«Я в шоке от дороги в Молдову: везде менты, все машины тормозят, штрафы со всех сбивают как в последний раз. Сейчас пришла в бизнес-лаунж, очередь 20 человек. Такого никогда не было ни в Киеве, ни в Одессе. В Европе такого нет. Приходишь — заходишь через минуту. А у них мало места. Люди не помещаются просто», — возмущается туристка.

Женщина делает вывод:

«Вот такой сервис в Молдове».

И спрашивает, когда это все закончится и мы будем летать из Одессы?!

Источник: t.me/wtfmoldova.

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