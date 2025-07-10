Год Красной Огненной Лошади: характеристика символа 2026 года по восточному календарю

Сложнее всего придется тем, кто родился в год Крысы. Они могут ощутить нестабильность, кто-то может переехать в другую страну и испытать связанные с этим фрустрации. У людей, которые родились в декабре (месяц Крысы по китайскому календарю), могут возникнуть нестабильные ситуации на работе, в бизнесе, в области карьеры, в отношениях с коллегами и близким кругом друзей. Чтобы не расстраиваться, нужно помнить, что это не навсегда, а влияние плохих созвездий уйдет вместе с годом лошади.