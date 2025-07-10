В Красноярске 18-летний парень открыл огонь по шумному прохожему из пневматического пистолета

Он столкнулся с одиноким мужчиной, который ругался сам с собой. После замечания о необходимости соблюдать тишину между ними возник конфликт. В ответ на это юноша достал пневматический пистолет и трижды выстрелил в своего оппонента. Пострадавший получил ранения в области шеи и упал на землю.