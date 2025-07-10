В Красноярске 18-летний парень открыл огонь по шумному прохожему из пневматического пистолета

Об этом рассказали в Следственном Комитете по Красноярскому краю.
В Красноярске произошел инцидент, в результате которого 18-летний молодой человек выстрелил в прохожего из пневматического оружия. Событие произошло у дома на улице Карла Маркса, когда парень вышел на улицу из-за громкого шума.
Он столкнулся с одиноким мужчиной, который ругался сам с собой. После замечания о необходимости соблюдать тишину между ними возник конфликт. В ответ на это юноша достал пневматический пистолет и трижды выстрелил в своего оппонента. Пострадавший получил ранения в области шеи и упал на землю.
Нападавший скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, и он помещен под стражу в следственный изолятор. «МК в Красноярске» уточнили, что молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее рассказывали, что красноярец задержан за убийство жены спустя 24 года: конфликт из-за зарплаты стал роковым.