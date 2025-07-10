Вице-премьер Петкевич опровергла предубеждение о значительной части абитуриентов

Вице-премьер Наталья Петкевич во время посещения Витебского государственного медицинского университета опровергла предубеждение о значительной части абитуриентов, пишет БелТА.
Заместитель премьер-министра опровергла распространенное мнение, связанное с тем, что целевики — абитуриенты с низкими баллами.
— Есть определенное предубеждение, что целевики — это те, кто по общему конкурсу не проходит. На самом деле требования высоки: для участия в конкурсе нужен средний балл не ниже 7, — подчеркнула Наталья Петкевич.
Она добавила, что был проанализирован состав абитуриентов, уточнив: речь идет про поступающих с 9,1−9,2 баллами, есть и с 8 баллами.
— Это очень высокоподготовленные абитуриенты, которые осознанно идут в специальность, — акцентировала внимание вице-премьер.
Ранее вице-премьер Наталья Петкевич высказалась о постоянной нехватке кадров в медицине из-за старения белорусов.
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