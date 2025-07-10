Моторы ревут в центре Иркутска: на старте ралли «Шёлковый путь-2025»

Сегодня, 10 июля, в Иркутске на Нижней набережной выстроились участники международного ралли «Шёлковый путь-2025» (16+). Команды из разных регионов России готовят технику к старту — работает вся команда: от взрослых до детей, пишет ИА IrkutskMedia.
Здесь, на протяжении всей улицы, стоят внедорожники, мотоциклы, грузовики — техника на любой вкус. Атмосфера кипит перед большим заездом: гонщики готовят технику, проверяют каждую деталь, обмениваются впечатлениями.
По словам участника заводской команды АвтоВАЗа из Тольятти, который уже не первый год участвует в заезде, для него ралли — это про любовь к путешествиям. А в целом, признаётся он, это про спорт. На вопрос о трудностях отвечает честно: «Монголия — самое сложное».
В ответ на вопрос о своих впечатлениях от Иркутска, он сказал, что это красивый город, хотя он ещё не успел изучить его досконально.
«Пока что я видел только дорогу до бивуака и отеля. Но красивый город, архитектура некоторых зданий в центре замечательная. Очень не похоже на город, где вырос я», — отметил гонщик.
Также одна из опытных команд, которая принимает участие сначала основания гонки, признается, что для них ралли — это борьба. И не только с другими участниками, но и самим собой.
«В этом есть своя романтика», — добавляют они.
Здесь всё про скорость, характер, испытания и мечту. Настоящее приключение начинается — и Иркутск его встречает первым.
Напомним, Иркутск станет отправной точкой XV Международного ралли «Шелковый путь». Участники преодолеют более 5 тысяч км через Россию и Монголию. 12 июля на площади Графа Сперанского пройдет торжественная церемония открытия, которая начнется в 18.00. А 10 и 12 июля на Чертугеевском полуострове состоятся тестовые заезды и пролог ралли, 13 июля участники начнут стартовать в Ангарском городском округе и финишируют в Шелеховском районе. 14 июля участники из Байкальска отправятся в Бурятию.