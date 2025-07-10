Моторы ревут в центре Иркутска: на старте ралли «Шёлковый путь-2025»

По словам участника заводской команды АвтоВАЗа из Тольятти, который уже не первый год участвует в заезде, для него ралли — это про любовь к путешествиям. А в целом, признаётся он, это про спорт. На вопрос о трудностях отвечает честно: «Монголия — самое сложное».