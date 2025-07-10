Белорусским водителям начали приходить фейковые рассылки о штрафах

Мошенники отправляют автовладельцу сообщение в мессенджер о якобы совершенном административном правонарушении. В нем содержатся личные данные водителя, номер постановления, сумма штрафа, которую следует переводить на указанный расчетный счет. А также написано, что превышение было зафиксировано мультирадаром.