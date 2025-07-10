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Белорусским водителям начали приходить фейковые рассылки о штрафах

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Рассылки фейковых штрафов за нарушения ПДД начали поступать белорусским водителям, предупредила ведомственная газета МВД «На страже».

Источник: Sputnik.by

Мошенники отправляют автовладельцу сообщение в мессенджер о якобы совершенном административном правонарушении. В нем содержатся личные данные водителя, номер постановления, сумма штрафа, которую следует переводить на указанный расчетный счет. А также написано, что превышение было зафиксировано мультирадаром.

говорится в посте в Telegram-канале издания

Обращается внимание на то, что подобные письма — обман.

Настоящие оповещения о нарушениях ПДД, зафиксированных камерами фотофиксации, приходят через СМС, если мобильный телефон имеется в информационной системе МВД.

пояснила газета

Подчеркивается, что мессенджеры для этих целей не используются, а в самих сообщениях не прописывается наименование технического средства фиксации.

Также напоминается, что постановление отправляется нарушителю ПДД заказным письмом, одновременно может прийти и СМС.

В оповещении содержится краткая информация о том, что в отношении гражданина вынесено постановление по делу об административном правонарушении с указанием номера постановления и статьи КоАП Республики Беларусь.

уточняет издание

Что касается штрафа, то его можно оплатить либо в отделении банка, либо через систему ЕРИП, сказано в сообщении.

В связи с активностью мошенников правоохранители призвали граждан быть внимательными к подозрительным посланиям и никогда не переводить деньги на неизвестные счета.

Переход по сомнительным ссылкам может привести к утрате не только денежных средств, но и доступа к аккаунтам, установке вредоносного программного обеспечения или компрометации персональных данных.

предупредили они

В случае подозрения на «атаку» кибермошенников нужно незамедлительно об этом сообщить в милицию.