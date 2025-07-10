Белорусским водителям начали приходить фейковые рассылки о штрафах

Мошенники отправляют автовладельцу сообщение в мессенджер о якобы совершенном административном правонарушении. В нем содержатся личные данные водителя, номер постановления, сумма штрафа, которую следует переводить на указанный расчетный счет. А также написано, что превышение было зафиксировано мультирадаром.
Обращается внимание на то, что подобные письма — обман.
Настоящие оповещения о нарушениях ПДД, зафиксированных камерами фотофиксации, приходят через СМС, если мобильный телефон имеется в информационной системе МВД.
Подчеркивается, что мессенджеры для этих целей не используются, а в самих сообщениях не прописывается наименование технического средства фиксации.
Также напоминается, что постановление отправляется нарушителю ПДД заказным письмом, одновременно может прийти и СМС.
В оповещении содержится краткая информация о том, что в отношении гражданина вынесено постановление по делу об административном правонарушении с указанием номера постановления и статьи КоАП Республики Беларусь.
Что касается штрафа, то его можно оплатить либо в отделении банка, либо через систему ЕРИП, сказано в сообщении.
В связи с активностью мошенников правоохранители призвали граждан быть внимательными к подозрительным посланиям и никогда не переводить деньги на неизвестные счета.
Переход по сомнительным ссылкам может привести к утрате не только денежных средств, но и доступа к аккаунтам, установке вредоносного программного обеспечения или компрометации персональных данных.
В случае подозрения на «атаку» кибермошенников нужно незамедлительно об этом сообщить в милицию.