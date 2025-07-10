Создан новый пористый материал для очистки жидкостей от токсичных примесей

Материалы с большой удельной площадью поверхности используют для очистки газов и жидкостей от ионов тяжелых металлов и токсичных примесей, ускорения химических реакций, создания суперконденсаторов, платформ для доставки лекарств, сорбции и сенсорики. Обычно для этих целей применяют пористый углерод — площадь его поверхности составляет около 3 тыс. м на 1 г, но он не всегда стабилен, подвержен окислению и горению, может быть токсичным и отталкивает воду. В качестве альтернативы пористому углероду используют цеолиты — они более безопасны, но в то же время обладают малой удельной площадью поверхности.