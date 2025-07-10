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«Физиологию человека пока что никто не отменял». В Парламентском собрании высказались о повышении пенсионного возраста в Беларуси и России до 70 лет, как в ЕС

Сенатор высказалась о пенсионном возраста с 70 лет в Беларуси и России, как в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

В Комиссии по труду и социальной политике Парламентского собрания Союзного государства Беларуси и России высказались о повышении пенсионного возраста до 70 лет, как планируют это сделать в Европе, сообщает Sputnik Беларусь.

Так, председатель Комиссии Елена Афанасьева заявила, что в Беларуси и России на данный момент нет предпосылок для того, чтобы повышать пенсионный возраст.

Сенатор обратила внимание на то, что в некоторых странах Европы повышают планку пенсионного возраста. Например, в Дании хотят отправлять на пенсию уже не в 67, а в 70 лет к 2040 году. И решено, что датчане к 2060-му будут выходить на пенсию в 74 года. При этом в Италии и Эстонии пенсионный возраст составит 71 год, в Нидерландах, Швеции и на Кипре — 70 лет.

— Данный вопрос в Союзном государстве нет смысла поднимать, потому что он ничем не обоснован, — констатировала чиновница.

Хотя сенатор и обратила внимание на то, что критерии пенсионного возраста были выработаны еще в СССР. Однако с того времени продолжительность жизни граждан увеличилась. Но и заметила, что несмотря на все «физиологию человека пока что никто не отменял».

На данный момент пенсионный возраст в Беларуси составляет 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. В России с 2028 года проводят пенсионную реформу, на пенсию мужчины выходят в 65 лет, женщины — в 60 лет.

Тем временем Нацбанк сказал, что происходит с долларом в Беларуси.

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