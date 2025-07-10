«Физиологию человека пока что никто не отменял». В Парламентском собрании высказались о повышении пенсионного возраста в Беларуси и России до 70 лет, как в ЕС

Сенатор обратила внимание на то, что в некоторых странах Европы повышают планку пенсионного возраста. Например, в Дании хотят отправлять на пенсию уже не в 67, а в 70 лет к 2040 году. И решено, что датчане к 2060-му будут выходить на пенсию в 74 года. При этом в Италии и Эстонии пенсионный возраст составит 71 год, в Нидерландах, Швеции и на Кипре — 70 лет.