«У нас будет одна из лучших мечетей в России»: глава Башкирии рассказал, как продвигается строительство «Ар-Рахим»

В Уфе продолжаются работы по строительству мечети «Ар-Рахим». Глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице сообщил о значительном прогрессе в ее возведении. По его словам, основные работы сейчас ведутся сверху вниз: завершено строительство минаретов и практически закончен купол.
Руководитель отметил, что особое внимание уделяется надежности конструкции крыши, чтобы в будущем избежать проблем с осадками. Он поделился, что уже определен дизайн фасада и закуплены необходимые материалы. Облицовочные работы планируется начать в августе, а благоустройство территории — в следующем году.
Многие важные этапы строительства, утверждает глава региона, не видны внешне. К зиме здание планируется полностью подготовить к холодам, включая подключение отопления, что позволит приступить к работам по внутреннему убранству.
— Пока сложно сказать, сколько оно займет времени. Потому что мечеть огромная — потребуется серьезное финансирование, — пояснил Хабиров.
Глава Башкирии заверил, что строительство не будет останавливаться, и выразил уверенность, что «Ар-Рахим» станет одной из лучших мечетей России.
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