«У нас будет одна из лучших мечетей в России»: глава Башкирии рассказал, как продвигается строительство «Ар-Рахим»

В Уфе продолжаются работы по строительству мечети «Ар-Рахим». Глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице сообщил о значительном прогрессе в ее возведении. По его словам, основные работы сейчас ведутся сверху вниз: завершено строительство минаретов и практически закончен купол.