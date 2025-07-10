Офтальмолог из Самары Павлова рассказала о причинах аллергического конъюнктивита

Аллергический конъюнктивит — это воспаление слизистой оболочки глаз, которое возникает из-за реакции на различные раздражители. Об этом рассказала главный врач Самарской офтальмологической больницы Ольга Павлова.
По словам специалиста, аллергены могут находиться как дома, так и на улице. К круглогодичным провокаторам относятся домашняя пыль, шерсть животных и пылевые клещи. Сезонное воспаление чаще всего вызывают цветочная пыльца и тополиный пух.
Кроме того, аллергическую реакцию могут спровоцировать плесень, косметика, лекарства и даже некоторые продукты питания. Симптомы часто усиливаются из-за табачного дыма, духов или выхлопных газов.
Основные признаки заболевания — сильный зуд, покраснение глаз, слезотечение и светобоязнь. Многие пациенты жалуются на ощущение песка в глазах. Врач подчеркивает, что в отличие от инфекционного, аллергический конъюнктивит не заразен.
При появлении этих симптомов важно сразу обратиться к офтальмологу. Самолечение может привести к ухудшению состояния и развитию осложнений.
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