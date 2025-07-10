Лучшее общежитие выбрали в Беларуси, и оно находится далеко от Минска. Подробности озвучили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси, сообщает БелТА.
Сообщается, что в 2025 году по мнению жюри, в состав которого вошли представители отраслевого профсоюза, Министерства образования, Республиканского института высшей школы и Республиканского волонтерского центра, лучшим стало общежитие 7 Полоцкого государственного университета имени Ефросинии Полоцкой.
Отмечается, что в указанном общежитии было создано собственное интерактивное пространство, соответствующее увлечениям, а также предпочтениями студентов. Так, можно играть в настольные игры, смотреть фильмы, заниматься учебой и творчеством.
На втором месте оказалось общежитие № 2 Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Особенность его состоит в том, что каждый этаж имеет свою тематику, отвечающую интересам учащихся. Тройку лидеров замыкает общежитие № 2 Барановичского государственного университета. В нем стены расписали учащиеся, а также на этажах были созданы лаунж-зоны.
Ранее Минздрав сказал, когда не нужно оформлять справки в школу и детсад к 1 сентября.
Тем временем мы собрали информацию про последствия урагана и грозы 10 июля в Могилевской области: погибла женщина, ребенок и трое взрослых в больнице, деревья вывернуло с корнями, а лес пострадал на территории, равной 420 футбольным полям.
Кстати, вице-премьер Наталья Петкевич высказалась о постоянной нехватке кадров в медицине из-за старения белорусов.