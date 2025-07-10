Лучшее общежитие выбрали в Беларуси, и оно находится далеко от Минска

На втором месте оказалось общежитие № 2 Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Особенность его состоит в том, что каждый этаж имеет свою тематику, отвечающую интересам учащихся. Тройку лидеров замыкает общежитие № 2 Барановичского государственного университета. В нем стены расписали учащиеся, а также на этажах были созданы лаунж-зоны.