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Лучшее общежитие выбрали в Беларуси, и оно находится далеко от Минска

В Беларуси выбрали лучшее общежитие — вот где оно находится.

Источник: Комсомольская правда

Лучшее общежитие выбрали в Беларуси, и оно находится далеко от Минска. Подробности озвучили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси, сообщает БелТА.

Сообщается, что в 2025 году по мнению жюри, в состав которого вошли представители отраслевого профсоюза, Министерства образования, Республиканского института высшей школы и Республиканского волонтерского центра, лучшим стало общежитие 7 Полоцкого государственного университета имени Ефросинии Полоцкой.

Отмечается, что в указанном общежитии было создано собственное интерактивное пространство, соответствующее увлечениям, а также предпочтениями студентов. Так, можно играть в настольные игры, смотреть фильмы, заниматься учебой и творчеством.

На втором месте оказалось общежитие № 2 Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Особенность его состоит в том, что каждый этаж имеет свою тематику, отвечающую интересам учащихся. Тройку лидеров замыкает общежитие № 2 Барановичского государственного университета. В нем стены расписали учащиеся, а также на этажах были созданы лаунж-зоны.

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