Виктор Кашин и Владислав Карпов ушли из БК «Самара»

Защитник и форвард покинули местный клуб по истечению контрактов. Об этом сообщила пресс-служба волжан.
31-летний Виктор Кашин был в «Самаре» с 2019 года. Воспитанник местной баскетбольной школы. Брал Кубок России (2020) и бронзу турнира (2021), становился чемпионом Суперлиги-1 (2021).
Также играл за юношеские и молодежные национальные команды. В 2018-м завоевал Международный студенческий кубок.
28-летний форвард Владислав Карпов выступал за волжан с 2020 года. До этого принадлежал местным «Красным Крыльям» и молодежку казанского УНИКСа.
Ранее клуб из 63-го региона расстался с 32-летним баскетболистом Глебом Голдыревым.
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