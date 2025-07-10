Собака спасла 67 человек в индийской деревне

В конце июня жители деревни Сияти, расположенной в горном районе Манди (штат Химачал-Прадеш), пережили масштабную трагедию. Но благодаря настойчивому лаю молодого пса по кличке Герой большинство успели покинуть свои дома до того, как сильный оползень почти разрушил поселок. О катаклизме сообщили в Independent.
Как рассказал один из жителей деревни, он проснулся от резкого лая питбуля, которому едва исполнилось пять месяцев. Зайдя к нему, мужчина заметил трещину в стене и следы воды, после чего немедленно побежал будить соседей.
«Если бы не пес, мы бы не проснулись. Все произошло очень быстро. К тому моменту, как мы вышли на улицу, наши дома уже были погребены под грязью и обломками», — отметил он. Получается, щенок полностью оправдал свое «героическое» имя.
В результате стихии было разрушено не менее двенадцати домов, но все 67 человек, жившие в них, благополучно эвакуировались. Сейчас они временно размещены в храме Найна-Деви, где получают помощь от местных властей. Правительство штата выделило каждой семье 10 тысяч рупий (около 8000 рублей) в качестве первой помощи.