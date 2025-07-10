Кабинет врача для звезд открылся за кулисами «Славянского базара в Витебске»

Отмечается, что на территории у амфитеатра и на стоянке, расположенной у здания областного клинического диагностического центра, работают два подвижных аптечных пункта. В ведомстве отметили, что в дни открытия и закрытия фестиваля на основной площадке будут организованы работа десяти (по числу секторов) врачей. Специалисты укомплектованы необходимыми медицинскими укладками для оказания медпомощи. Также будут дежурить шесть стационарных и три мобильных бригады скорой медпомощи на территории амфитеатра.