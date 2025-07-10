Кабинет врача для звезд открылся за кулисами «Славянского базара в Витебске». Подробности обнародовали в пресс-службе Управления по здравоохранению Витебского областного исполнительного комитета.
В сообщении сказано, что на всех площадках проведения культурно-массовых мероприятий XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», торжественное открытие которого состоится 10 июля (подробную программу фестиваля можно узнать здесь) а также на территории Летнего амфитеатра было организовано оказание медицинской помощи стационарными и мобильными бригадами скорой медицинской помощи.
Отмечается, что на территории у амфитеатра и на стоянке, расположенной у здания областного клинического диагностического центра, работают два подвижных аптечных пункта. В ведомстве отметили, что в дни открытия и закрытия фестиваля на основной площадке будут организованы работа десяти (по числу секторов) врачей. Специалисты укомплектованы необходимыми медицинскими укладками для оказания медпомощи. Также будут дежурить шесть стационарных и три мобильных бригады скорой медпомощи на территории амфитеатра.
«В здании Летнего амфитеатра в период выступлений развернут фониатрический кабинет», — отметили в сообщении.
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