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В Омске украли 350 тонн щебня, предназначавшегося для ремонта железной дороги

Возбуждено уголовное дело против двух должностных лиц транспортной организации.

Источник: Комсомольская правда

Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту хищения щебня. Он должен был пойти на капремонт железнодорожного участка в Омской области. 9 июля в ведомстве уточнили, что в совершении преступления обвинили двух должностных лиц транспортной компании.

По версии следствия, с 27 по 30 июня 2025 года было похищено не менее 350 тонн щебня, ущерб причинен на сумму более 350 тысяч рублей. О содеянном стало известно сотрудникам регионального управления ФСБ. К настоящему времени украденный строительный материал обнаружен, его готовят к возврату собственнику.

«Злоумышленникам предъявлено обвинение, один из фигурантов был задержан, по ходатайству следователя ему избрана судом мера пресечения в виде домашнего ареста. СК России с участием обвиняемых проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу», — говорится в сообщении.

Разбирательства идут по части 3 статьи 158 УК РФ — «Кража группой лиц по предварительному сговору».

Ранее «КП Омск» рассказала, что на область надвигается очередной мощный шторм с градом и шквалистыми ветрами.