В Омске украли 350 тонн щебня, предназначавшегося для ремонта железной дороги

Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту хищения щебня. Он должен был пойти на капремонт железнодорожного участка в Омской области. 9 июля в ведомстве уточнили, что в совершении преступления обвинили двух должностных лиц транспортной компании.
По версии следствия, с 27 по 30 июня 2025 года было похищено не менее 350 тонн щебня, ущерб причинен на сумму более 350 тысяч рублей. О содеянном стало известно сотрудникам регионального управления ФСБ. К настоящему времени украденный строительный материал обнаружен, его готовят к возврату собственнику.
«Злоумышленникам предъявлено обвинение, один из фигурантов был задержан, по ходатайству следователя ему избрана судом мера пресечения в виде домашнего ареста. СК России с участием обвиняемых проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу», — говорится в сообщении.
Разбирательства идут по части 3 статьи 158 УК РФ — «Кража группой лиц по предварительному сговору».
Ранее «КП Омск» рассказала, что на область надвигается очередной мощный шторм с градом и шквалистыми ветрами.