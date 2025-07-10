В Омске украли 350 тонн щебня, предназначавшегося для ремонта железной дороги

По версии следствия, с 27 по 30 июня 2025 года было похищено не менее 350 тонн щебня, ущерб причинен на сумму более 350 тысяч рублей. О содеянном стало известно сотрудникам регионального управления ФСБ. К настоящему времени украденный строительный материал обнаружен, его готовят к возврату собственнику.