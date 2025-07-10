«Кто-то может и погибнуть»: в «Шульган-Таше» зафиксировали рекордное количество медведей

В «Шульган-Таше» завершились ежегодные учеты популяции бурого медведя. По данным пресс-службы учреждения, в текущем году численность хищников достигла исторического максимума — на территории государственного заповедника обнаружены следы 59 особей.
Учет проводился традиционным методом: сотрудники заповедника на рассвете проехали верхом вдоль ручьев, фиксируя следы и измеряя ширину отпечатков передних лап. Результаты показали, что среди учтенных медведей — восемь самок с медвежатами (почти все с двумя детенышами), пять молодых особей, 20 средних и 11 крупных. Плотность населения составила 2,7 особи на 100 гектаров, что является одним из самых высоких показателей за всю историю наблюдений.
Рост популяции привел к участившимся случаям выхода медведей к туристическим тропам и музейно-экскурсионному комплексу заповедника. Специалисты предупредили посетителей о необходимости соблюдать осторожность и не оставлять пищевые отходы, которые могут привлечь животных.
— Кто-то в результате может и погибнуть, — отметили в администрации заповедника.
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