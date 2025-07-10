«Кто-то может и погибнуть»: в «Шульган-Таше» зафиксировали рекордное количество медведей

Учет проводился традиционным методом: сотрудники заповедника на рассвете проехали верхом вдоль ручьев, фиксируя следы и измеряя ширину отпечатков передних лап. Результаты показали, что среди учтенных медведей — восемь самок с медвежатами (почти все с двумя детенышами), пять молодых особей, 20 средних и 11 крупных. Плотность населения составила 2,7 особи на 100 гектаров, что является одним из самых высоких показателей за всю историю наблюдений.