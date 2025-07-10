Добавление бумажных отходов в пеллеты увеличивает их эффективность на 18%

Результаты экспериментов показали, что при добавлении картона в состав композиционных пеллет максимальный коэффициент их ударопрочности составил 99,82%: обычные композиционные пеллеты имеют более низкие коэффициенты ударопрочности, чем древесные пеллеты. Однако при добавлении в состав 5% картона этот показатель увеличился на 2%. Кроме того, композиционные пеллеты с картоном имели показатель твердости на 24−55% и показатель плотности на 10% выше, чем обычные древесные пеллеты.