«Шрамы после ожогов, деформированы ушные раковины». Под Пуховичами больше месяца ищут мужчину, который пошел домой из одной деревни в другую и пропал

Волонтеры сообщили о поисках пропавшего в Пуховичском районе мужчины со страшными ожогами, рассказал телеграм-канал поисково-спасательного отряда «Ангел».
Сообщается, что житель агрогородка Дукора Андрей Журавель пропал 5 июня. В тот день 45-летний сельчанин был в агрогородке Голоцк, что примерно в 10 километрах от его дома. Мужчина сказал, что пойдет домой, но пропал. Поиски мужчины длятся уже больше месяца.
Сообщается, что рост пропавшего мужчины 180 сантиметров, телосложение нормальное, глаза серо-голубого цвета, а волосы русые.
Кроме того, у сельчанина есть особые приметы в виде шрамов после ожогов на лице и руках, деформированы ушные раковины.
Тем временем СК сказал, что в Кобрине муж утаил причину смерти жены, с которой они воспитывали троих детей: «Сказал, что отравилась алкоголем».
А СК сообщил, что упавшее дерево убило молодую женщину на берегу Днепра в Могилеве: «Приехала с мужем на рыбалку».