«Шрамы после ожогов, деформированы ушные раковины». Под Пуховичами больше месяца ищут мужчину, который пошел домой из одной деревни в другую и пропал

Сообщается, что житель агрогородка Дукора Андрей Журавель пропал 5 июня. В тот день 45-летний сельчанин был в агрогородке Голоцк, что примерно в 10 километрах от его дома. Мужчина сказал, что пойдет домой, но пропал. Поиски мужчины длятся уже больше месяца.