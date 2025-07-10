На ипподроме в Ростове проведут скачки с общим призовым фондом 15 млн рублей

На десяти других скачках победителям обещают по 1 млн рублей. Речь идет о состязаниях на призы имени Эфроса, имени Урусова, памяти Героя России К. Х. Боташева, в честь конных династий Токовых, Каппушевых и Касаевых. Также планируются соревнования на призы Горянки, Грозы, Санзара и Даусуза.