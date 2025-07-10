На ипподроме в Ростове проведут скачки с общим призовым фондом 15 млн рублей

13 июля 2025 года на ипподроме в Ростове-на-Дону проведут несколько скачек с общим призовым фондом в 15 млн рублей. Эту информацию указали в документации на сайте ипподрома.
Самый большой спонсорский приз в 5 млн рублей разыграют на скачках в честь конного завода «Карачаевский». В этом случае участники заездов будут соревноваться на 3-летних кобылах чистокровной верховой породы. Дистанция составит 2400 метров.
На десяти других скачках победителям обещают по 1 млн рублей. Речь идет о состязаниях на призы имени Эфроса, имени Урусова, памяти Героя России К. Х. Боташева, в честь конных династий Токовых, Каппушевых и Касаевых. Также планируются соревнования на призы Горянки, Грозы, Санзара и Даусуза.
В зависимости от скачек будут участвовать лошади чистокровной и ахалтекинской пород в возрасте от двух до четырех лет. Протяженность дистанций — от 1200 до 2400 метров.
Участников должны были утвердить в начале июля. Тогда же планировалось проведение жеребьевки стартовых номеров.
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