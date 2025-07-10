В Алматы в честь Дня города выступит Backstreet Boys

Мы готовим насыщенную программу в честь Дня города для алматинцев и гостей мегаполиса. Горожан и туристов ждёт ряд интересных проектов, фестивалей, ярмарок и других событий, которые станут настоящим подарком в этот праздник. Что касается концерта Backstreet Boys, который состоится 19 сентября на Центральном стадионе, это не часть мирового тура, а отдельное сольное выступление, организованное специально для казахстанских поклонников. В целом группа не планирует гастроли по региону СНГ и выступит эксклюзивно в Казахстане.