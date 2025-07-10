В Алматы в честь Дня города выступит Backstreet Boys

Мы готовим насыщенную программу в честь Дня города для алматинцев и гостей мегаполиса. Горожан и туристов ждёт ряд интересных проектов, фестивалей, ярмарок и других событий, которые станут настоящим подарком в этот праздник. Что касается концерта Backstreet Boys, который состоится 19 сентября на Центральном стадионе, это не часть мирового тура, а отдельное сольное выступление, организованное специально для казахстанских поклонников. В целом группа не планирует гастроли по региону СНГ и выступит эксклюзивно в Казахстане.
В программу концерта войдут все главные хиты группы, включая I Want It That Way, Everybody (Backstreet’s Back), As Long As You Love Me, Show Me The Meaning of Being Lonely, Shape of My Heart, а также песни из последних альбомов. Билеты будут стоить от 40 тыс. тенге.
Организатором концерта является одна из ведущих компаний в сфере шоу-бизнеса Казахстана — First Media Group.
Для нас это большое достижение — привезти в Казахстан артистов такого уровня, как Backstreet Boys, и организовать не просто концерт, а событие, которое войдёт в культурную историю страны. Мы гордимся тем, что Алматы всё чаще становится сценой для мировых имён и рады разделить этот момент с нашими зрителями.
Особое внимание организаторы уделили балансу между техническим качеством шоу и его доступностью для широкой аудитории: стоимость билетов позволит большинству жителей и гостей города стать частью этого события.
Генеральным партнёром организации концерта выступает Halyk со своим сервисом kino.kz. Предпродажа для пользователей приложения Halyk, оплачивающих билеты с помощью карты Visa, начнётся на сутки раньше — с 11:00 14 июля. С 15 июля билеты будут доступны всем желающим на сайте kino.kz, также с 11:00 по времени Алматы.
К слову, в южной столице уже выступали такие мировые звезды, как 50 Cent, Akon, Lara Fabian, Nicole Scherzinger, Ne-Yo, Tarkan, Arash, Blue, C.C. Catch, Jason Derulo, Scorpions и другие.
До конца 2025 года в городе ожидаются концерты не только Jennifer Lopez и Backstreet Boys, но и Thirty Seconds to Mars, The Rasmus, Sabaton и других известных исполнителей категории «А».
Отметим, что в первом полугодии 2025 года в Алматы проведено более 160 масштабных культурных мероприятий, охвативших свыше 800 тысяч зрителей. Эти цифры наглядно подтверждают высокий интерес к культурной жизни города и его растущую роль как одного из ключевых культурных и туристических центров региона.