В Беларуси нашли опасные цукаты. Что с ними не так?

Речь идет о цукатах приготовленных методом осмотического обезвоживания: Вишня. Были выявлены нарушения по безопасности и маркировке. Так, было превышено количество пищевой добавки синтетический краситель понсо 4R (Е124): 358,4 мг/кг при норме в 200 мг/кг. Также в составе продукции были указаны синтетические красители тартразин (Е 102), азорубин (Е122), солнечный закат (Е110), очаровательный красный АС (Е129). Их в ходе испытаний не обнаружили.